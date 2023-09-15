Суркова (Никольская) Серафима
Место рождения
Дата рождения07.06.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1934
Отец: Никольский Александр
Мать: Никольский Антонина
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
17.12.1959
Дочь: Агарельцева Людмила
Отец ребёнка: Сурков Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.06.1962
Дочь: Дементьева Светлана
Отец ребёнка: Сурков Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.05.1969
Сын: Сурков Сергей
Отец ребёнка: Сурков Алексей Сергеевич
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ул. Ванеева, 90–9