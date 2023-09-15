Суркова (Никольская) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Никольская) Серафима

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Место рождения

Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1934

Отец: Никольский Александр

Мать: Никольский Антонина

Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1958

Муж: Сурков Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.12.1959

Дочь: Агарельцева Людмила

Отец ребёнка: Сурков Алексей Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.06.1962

Дочь: Дементьева Светлана

Отец ребёнка: Сурков Алексей Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1969

Сын: Сурков Сергей

Отец ребёнка: Сурков Алексей Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Сурков Алексей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Ул. Ванеева, 90–9
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