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Гущина Анисья Петровна
Гущина Анисья Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гущин Петр Борисович
1820 г.р.
Мать
Федотова Анна
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Гущин Петр Борисович
Мать:
Федотова Анна
Смерть
Неизвестно
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