Гущина Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гущин Петр Борисович

Мать: Федотова Анна

Смерть
Неизвестно
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