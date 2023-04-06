Еремина (Руднева) Мелания Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Руднева) Мелания Стефановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Руднев Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1838

Сын: Еремин Тит Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1839

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1840

Сын: Еремин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1842

Дочь: Подпорина Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1844

Сын: Еремин Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1853

Сын: Еремин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Еремин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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