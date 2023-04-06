Еремина (Руднева) Мелания Стефановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: Руднев Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1838
Сын: Еремин Тит Сергеевич
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1839
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1840
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1842
Дочь: Подпорина Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1844
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1853
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Еремин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Еремин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно