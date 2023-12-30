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Шихалева -- Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалев Арсений Григорьевич

Рождение ребёнка
15.05.1873

Сын: Шихалев Петр Арсентьевич

Отец ребёнка: Шихалев Арсений Григорьевич

Рождение ребёнка
15.07.1876

Сын: Шихалев Фока Арсентьевич

Отец ребёнка: Шихалев Арсений Григорьевич

Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: Шихалева Евфимилия Арсентьевна

Отец ребёнка: Шихалев Арсений Григорьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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