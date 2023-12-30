Шихалева -- Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1873
Отец ребёнка: Шихалев Арсений Григорьевич
Рождение ребёнка
15.07.1876
Отец ребёнка: Шихалев Арсений Григорьевич
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: Шихалева Евфимилия Арсентьевна
Отец ребёнка: Шихалев Арсений Григорьевич
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно