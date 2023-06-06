Кудрявцов Петр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Жарикова Агафия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Кудрявцова Любовь Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Кудрявцов Георгий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1852
Сын: Кудрявцов Георгий Петрович
Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Семеновна
Бракосочетание
09.11.1858
Рождение ребёнка
09.11.1861
Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно