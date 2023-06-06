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Кудрявцов Петр Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Кудрявцов Леонтий Трифонович

Мать: Кудрявцова Ксения Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Жарикова Агафия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Кудрявцова Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кудрявцов Георгий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1852

Сын: Кудрявцов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцева Параскева Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Кудрявцова Пелагея Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1861

Сын: Кудрявцов Иван Петрович

Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Параскева Семеновна

Смерть
Неизвестно
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