Кравец Иван Лаврентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравец Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кравец Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1906
Ставяновка, Садовская волость, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Во второй половине XIX века рядом с Рубашевкой сформировался новый поселок - Ставяновка. Его основали выходцы из Ставянской волости Киевской губернии. Малороссы получили землю за взятый в банке кредит... Показать все
Смерть
Неизвестно

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