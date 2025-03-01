Кравец Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1906
Ставяновка, Садовская волость, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Во второй половине XIX века рядом с Рубашевкой сформировался новый поселок - Ставяновка. Его основали выходцы из Ставянской волости Киевской губернии. Малороссы получили землю за взятый в банке кредит... Показать все
Смерть
Неизвестно