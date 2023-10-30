Саканцев Михаил Степанов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
1883
Жена: Солдатова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Солдатов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Солдатов Киприан Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Солдатов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно