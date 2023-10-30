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Саканцев Михаил Степанов

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Саканцев Степан Ефимов

Мать: Саканцева Параскева Михайловна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1883

Жена: Солдатова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Солдатов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Солдатов Киприан Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Солдатов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Солдатова Анна Михайлова

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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