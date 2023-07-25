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Артёменко Александра Анатольевна
Артёменко Александра Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1981
Пол
Женский
Отец
Артёменко Анатолий Спиридонович
1950 г.р.
Мать
Артёменко (Челяпина) Елена Анатольевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1981
Отец:
Артёменко Анатолий Спиридонович
Мать:
Артёменко Елена Анатольевна
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