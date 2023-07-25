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Артёменко Александра Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1981

Отец: Артёменко Анатолий Спиридонович

Мать: Артёменко Елена Анатольевна

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