Викторов Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторов Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945

Отец: Викторов Сергей

Мать: Викторова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
01.03.1973

Сын: Викторов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Викторова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1981

Сын: Викторов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Викторова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Викторова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Вера Васильевна

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