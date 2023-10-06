Викторов Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945
Отец: Викторов Сергей
Рождение ребёнка
01.03.1973
Сын: Викторов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Викторова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1981
Мать ребёнка: Викторова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Вячеслав Юрьевич
Мать ребёнка: Викторова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно