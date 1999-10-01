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Наумова Анастасия Сергеевна
Наумова Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
Дата рождения
01.10.1999
Пол
Женский
Отец
Наумов Сергей Владимирович
1969 г.р.
Мать
Крестьянинова (Громова) Анна Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1999
Отец:
Наумов Сергей Владимирович
Мать:
Крестьянинова Анна Николаевна
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
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