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Наумова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

01.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1999

Отец: Наумов Сергей Владимирович

Мать: Крестьянинова Анна Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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