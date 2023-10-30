Самородов Осип меньшой Савельев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Самородов Савелий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Самородова Акулина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Домна Осипова
Мать ребёнка: Самородова Акулина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Осипова
Мать ребёнка: Самородова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самородова Акулина
Смерть
Неизвестно