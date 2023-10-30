Самородов Осип меньшой Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородов Осип меньшой Савельев

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Самородов Савелий Григорьевич

Мать: не указана

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Самородов Илья Осипович

Мать ребёнка: Самородова Акулина

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Домна Осипова

Мать ребёнка: Самородова Акулина

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Осипова

Мать ребёнка: Самородова Акулина

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Акулина

Смерть
Неизвестно
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