Loscutoff (Samaduroff) Esfir Alexeevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Loscutoff (Samaduroff) Esfir Alexeevna

Место рождения

Ereivan, Russia

Дата рождения

07.04.1920

Дата смерти

29.08.1997

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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1943 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1920

Отец: Samaduroff Aleksey

Мать: ?

Ereivan, Russia
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Loscutoff Vasiliy Vasilivitch

Iran
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Loscutoff Vasiliy Vasilivitch

Rahmet Abad, Iran
Рождение ребёнка
25.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Loscutoff Vasiliy Vasilivitch

Iran
Рождение ребёнка
10.04.1943

Сын: Loscutoff Nicolai Vasilyvich

Отец ребёнка: Loscutoff Vasiliy Vasilivitch

Teharan, Iran
Рождение ребёнка
14.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Loscutoff Vasiliy Vasilivitch

Placer County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Loscutoff Vasiliy Vasilivitch

Смерть
29.08.1997
Sheridan, Placer, California, USA
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