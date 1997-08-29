Loscutoff (Samaduroff) Esfir Alexeevna
Место рожденияEreivan, Russia
Дата рождения07.04.1920
Дата смерти29.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1920
Отец: Samaduroff Aleksey
Мать: ?
Ereivan, Russia
Рождение ребёнка
1933
Iran
Рождение ребёнка
Около 1936
Rahmet Abad, Iran
Рождение ребёнка
25.01.1939
Iran
Рождение ребёнка
10.04.1943
Сын: Loscutoff Nicolai Vasilyvich
Отец ребёнка: Loscutoff Vasiliy Vasilivitch
Teharan, Iran
Рождение ребёнка
14.10.1949
Placer County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1997
Sheridan, Placer, California, USA