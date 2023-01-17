Мулин Василий
Место рождения
Дата рождения07.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1850
Отец: не указан
Мать: Ксения Поликарповна
Крещение
09.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской девки Олимпиады Адриановой Долматовой сын Роман Григориев и заводская мастерская вдова Екатерина Иванова Кондюриных
Смерть
Неизвестно