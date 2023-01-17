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Мулин Василий

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1850

Отец: не указан

Мать: Ксения Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской девки Олимпиады Адриановой Долматовой сын Роман Григориев и заводская мастерская вдова Екатерина Иванова Кондюриных
Смерть
Неизвестно
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