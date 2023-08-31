Крошка (Груба) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1981
Отец: Груба Виктор Петрович
Мать: Груба Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.2005
Дочь: Крошка Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Крошка Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.2012
Сын: Крошка Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Крошка Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно