Крошка (Груба) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крошка (Груба) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1981

Отец: Груба Виктор Петрович

Мать: Груба Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
19.10.2005

Дочь: Крошка Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Крошка Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.2012

Сын: Крошка Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Крошка Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крошка Алексей Николаевич

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