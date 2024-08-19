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Копылов Михаил Яковлев

Место рождения

Буганская

Дата рождения

26.09.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1866 ст.

Отец: Копылов Яков Ефимов

Мать: Копылова (Белова) Капитолина Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Мавра Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
24.05.1886 ст.

Жена: Копылова (Волженина) Вера Михеева

Серебряное, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.

Дочь: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Копылова (Волженина) Вера Михеева

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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