Копылов Михаил Яковлев
Место рожденияБуганская
Дата рождения26.09.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1866 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Мавра Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.05.1886 ст.
Серебряное, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.06.1889 ст.
Дочь: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Копылова (Волженина) Вера Михеева
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно