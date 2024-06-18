Хината Фарли
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Саори Имаи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Смирнова
Отец ребёнка: Уильям Фарли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Сигворт
Отец ребёнка: Уильям Фарли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Симидзу
Отец ребёнка: Сигеру Симидзу
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уильям Фарли
Смерть
Неизвестно