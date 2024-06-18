Хината Фарли Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хината Фарли

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Саори Имаи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Смирнова

Отец ребёнка: Уильям Фарли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Сигворт

Отец ребёнка: Уильям Фарли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Симидзу

Отец ребёнка: Сигеру Симидзу

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уильям Фарли

Смерть
Неизвестно

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