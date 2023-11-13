Клюкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951