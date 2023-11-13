Клюкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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