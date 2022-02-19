Афанасьева (Бесчетнова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Бесчетнова) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1959

Дата смерти

19.02.2022

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959

Отец: Бесчетнов Михаил Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Владимирович

Удельная, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.02.2022
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