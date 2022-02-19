Афанасьева (Бесчетнова) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1959
Дата смерти19.02.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959
Отец: Бесчетнов Михаил Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Владимирович
Удельная, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.02.2022