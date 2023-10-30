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Жуков Иван Тимофеевич

Место рождения

Болтино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Жуков Тимофей Яковлевич

Мать: ?

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Жуков Александр Иванович

Мать ребёнка: Жукова Анна

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1893

Сын: Жуков Василий Иванович

Мать ребёнка: Жукова Анна

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1907

Дочь: Плахова Нина

Мать ребёнка: Жукова Анна

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Жукова Анна

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Маруся

Мать ребёнка: Жукова Анна

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Анна

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Сергей

Мать ребёнка: Жукова Анна

Болтино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно
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