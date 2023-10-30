Жуков Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Жуков Тимофей Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Жукова Анна
Рождение ребёнка
28.02.1893
Мать ребёнка: Жукова Анна
Рождение ребёнка
17.01.1907
Дочь: Плахова Нина
Мать ребёнка: Жукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Жукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Маруся
Мать ребёнка: Жукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Сергей
Мать ребёнка: Жукова Анна
Смерть
Неизвестно