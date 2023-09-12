Рыжиков Алексей Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1885
Мать ребёнка: Рыжикова Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжикова Мария Петрова
Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно