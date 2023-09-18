Каргин Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каргин Семён Ламарь

Мать: Каргина Вера Алеклеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Александр Александрович

Мать ребёнка: Сохромонь Надежда Самара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Сохромонь Надежда Самара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сохромонь Надежда Самара

Смерть
Неизвестно
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