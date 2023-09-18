Каргин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каргин Семён Ламарь
Мать: Каргина Вера Алеклеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргин Александр Александрович
Мать ребёнка: Сохромонь Надежда Самара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Сохромонь Надежда Самара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сохромонь Надежда Самара
Смерть
Неизвестно