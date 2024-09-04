Дурова (Кудлаева) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурова (Кудлаева) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1906

Муж: Дуров Николай

Рождение ребёнка
01.02.1908

Сын: Дуров Василий

Отец ребёнка: Дуров Николай

Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: (Дурова) Анна

Отец ребёнка: Дуров Николай

Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: (Дурова) Татьяна

Отец ребёнка: Дуров Николай

Рождение ребёнка
17.03.1913

Дочь: (Дурова) Дарья

Отец ребёнка: Дуров Николай

Рождение ребёнка
19.05.1915

Дочь: (Дурова) Елена

Отец ребёнка: Дуров Николай

Рождение ребёнка
02.09.1916

Дочь: (Дурова) Любовь

Отец ребёнка: Дуров Николай

Рождение ребёнка
08.01.1918

Дочь: (Дурова) Татьяна

Отец ребёнка: Дуров Николай

Рождение ребёнка
27.06.1919

Дочь: (Дурова) Марфа

Отец ребёнка: Дуров Николай

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