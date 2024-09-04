Дурова (Кудлаева) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1906
Муж: Дуров Николай
Рождение ребёнка
01.02.1908
Сын: Дуров Василий
Отец ребёнка: Дуров Николай
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: (Дурова) Анна
Отец ребёнка: Дуров Николай
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: (Дурова) Татьяна
Отец ребёнка: Дуров Николай
Рождение ребёнка
17.03.1913
Дочь: (Дурова) Дарья
Отец ребёнка: Дуров Николай
Рождение ребёнка
19.05.1915
Дочь: (Дурова) Елена
Отец ребёнка: Дуров Николай
Рождение ребёнка
02.09.1916
Дочь: (Дурова) Любовь
Отец ребёнка: Дуров Николай
Рождение ребёнка
08.01.1918
Дочь: (Дурова) Татьяна
Отец ребёнка: Дуров Николай
Рождение ребёнка
27.06.1919
Дочь: (Дурова) Марфа
Отец ребёнка: Дуров Николай