Темников Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1846
Дочь: Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Варвара Козмина
Рождение ребёнка
06.01.1850
Дочь: Татiана Дмитриева
Мать ребёнка: Варвара Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Варвара Козмина
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно