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Темников Дмитрий Иванов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1846

Дочь: Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Варвара Козмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1850

Дочь: Татiана Дмитриева

Мать ребёнка: Варвара Козмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Варвара Козмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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