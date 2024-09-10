Ельтинской Лукьян/Лука Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Ельтинсков Фёдор Астафеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Спиридонова Ульяна Лукьяновна
Мать ребёнка: Параскева Ефимовна
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно