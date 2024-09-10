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Ельтинской Лукьян/Лука Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Ельтинсков Фёдор Астафеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Спиридонова Ульяна Лукьяновна

Мать ребёнка: Параскева Ефимовна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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