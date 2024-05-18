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Анастасия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Герасим

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Тит Ларионович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Баяндина Евдокия Титовна

Отец ребёнка: Баяндин Тит Ларионович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1750

Сын: Баяндин Иван Титович

Отец ребёнка: Баяндин Тит Ларионович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
1786
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)

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