Анастасия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Герасим
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Баяндина Евдокия Титовна
Отец ребёнка: Баяндин Тит Ларионович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Рождение ребёнка
1750
Сын: Баяндин Иван Титович
Отец ребёнка: Баяндин Тит Ларионович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
1786
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)