Алексеев (Мосунов) Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев (Мосунов) Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1975 г.р.

Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1991

Отец: Мосунов Сергей

Мать: Мосунова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
29.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Юлия Константиновна

Рождение ребёнка
13.07.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Юлия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Юлия Константиновна

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