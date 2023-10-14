Алексеев (Мосунов) Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1991
Отец: Мосунов Сергей
Рождение ребёнка
29.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Юлия Константиновна
Рождение ребёнка
13.07.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Юлия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно