Кофейниковъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1837

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1837

Отец: Кофейниковъ Андреянъ

Мать: Кофейникова Агрофена

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