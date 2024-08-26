Герасименко Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Александр

Рождение ребёнка
10.02.1960

Сын: Герасименко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Герасименко Александр

Рождение ребёнка
24.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасименко Александр

Смерть
Неизвестно

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