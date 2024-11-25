Ченчиков Николай Афонасьев
мужской, родился 1839
умер 11.05.1913
ОтецАфонасийНеизвестно г.р.
Дети
Ченчиков Василий Николаевич1877 г.р.
(Ченчикова) Марфа Николаева1880 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Афонасий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ченчикова) Лукия Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ченчиков Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Ченчикова) Марфа Николаева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.05.1913