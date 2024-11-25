Ченчиков Николай Афонасьев 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Ченчиков Николай Афонасьев

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1839

умер 11.05.1913

Отец
АфонасийНеизвестно г.р.
Дети
Ченчиков Василий Николаевич1877 г.р.
(Ченчикова) Марфа Николаева1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Афонасий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ченчикова) Лукия Николаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ченчиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Ченчикова) Марфа Николаева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.05.1913

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