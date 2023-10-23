(Калинина (Козлова)) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1914
Дата смерти12.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914
Отец: Власов-Козлов Иван Николаевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
29.11.1938
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Калинин Михаил
Смерть
12.01.1983