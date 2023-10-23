(Калинина (Козлова)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина (Козлова)) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1914

Дата смерти

12.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914

Отец: Власов-Козлов Иван Николаевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
29.11.1938

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Калинин Михаил

Смерть
12.01.1983
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