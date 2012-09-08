Нечаева (Клюева) Любовь
Место рождения
Дата рождения01.07.1956
Дата смерти08.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1956
Отец: Клюев Александр
Мать: Клюева Вера
Рождение ребёнка
17.08.1975
Сын: Дмитрий Нечаев
Отец ребёнка: Нечаев Евгений
В 23 часа, 4 кг
Рождение ребёнка
25.01.1982
Сын: Нечаев Александр
Отец ребёнка: Нечаев Евгений
Смерть
08.09.2012
Россия
Похороны
Неизвестно
Котовское городское кладбище