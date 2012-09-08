Нечаева (Клюева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Клюева) Любовь

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Место рождения

Котовск, город Котовск, Тамбовская область

Дата рождения

01.07.1956

Дата смерти

08.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1956

Отец: Клюев Александр

Мать: Клюева Вера

Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.08.1975

Сын: Дмитрий Нечаев

Отец ребёнка: Нечаев Евгений

В 23 часа, 4 кг
Рождение ребёнка
25.01.1982

Сын: Нечаев Александр

Отец ребёнка: Нечаев Евгений

Смерть
08.09.2012
Россия
Похороны
Неизвестно
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Котовское городское кладбище
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