Зиненко Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1868
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Поручители: Никифор Лазаревич Белозор, Федор Леонтьевич Ус, Филипп Стефанович Пыдык, Емельян Иосифович Таран.
Смерть
Неизвестно