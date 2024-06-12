Зиненко Иван Никифорович Около 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиненко Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1868

Жена: Зиненко (Скубак) Секлетиния Сидоровна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
ХРЦ. Поручители: Никифор Лазаревич Белозор, Федор Леонтьевич Ус, Филипп Стефанович Пыдык, Емельян Иосифович Таран.
Смерть
Неизвестно

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