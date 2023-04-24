Маруева (Антонова) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаруева (Антонова) Анна Осиповна

Маруева (Антонова) Анна Осиповна

avatar

Место рождения

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882

Отец: Антонов Осип Алексеевич

Мать: Антонова Марья Андриановна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
13 сентября 1882 г. по новому стилю
Крещение
05.09.1882
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
17 сентября 1882 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Маруев Федор Петрович

Андрюкино, Норская волость, Ярославский уезд
9 ноября 1906 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.07.1918

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Маруев Федор Петрович

Андрюкино, Норская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маруев Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close