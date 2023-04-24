Маруева (Антонова) Анна Осиповна
Место рождения
Дата рождения01.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882
13 сентября 1882 г. по новому стилю
Крещение
05.09.1882
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
17 сентября 1882 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Маруев Федор Петрович
9 ноября 1906 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.07.1918
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Маруев Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно