Заломов Игорь Владиславович
Место рождения
Дата рождения10.08.1962
Дата смерти13.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1962
Бракосочетание
21.04.1990
Жена: Заломова Валентина
Рождение ребёнка
07.03.1991
Дочь: Давыдочкина Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: Заломова Валентина
Бракосочетание
До 14.02.2002
Жена: Заломова Тамара
Рождение ребёнка
28.11.2002
Сын: Заломов Владислав Игоревич
Мать ребёнка: Заломова Тамара
Смерть
13.03.2017