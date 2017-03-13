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Заломов Игорь Владиславович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

10.08.1962

Дата смерти

13.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1962

Отец: Заломов Владислав Николаевич

Мать: Заломова Ольга Григорьевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
21.04.1990

Жена: Заломова Валентина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.03.1991

Дочь: Давыдочкина Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Заломова Валентина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
До 14.02.2002

Жена: Заломова Тамара

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
28.11.2002

Сын: Заломов Владислав Игоревич

Мать ребёнка: Заломова Тамара

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
13.03.2017
Калуга, город Калуга, Калужская область
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