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Нечипайло Карп Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
30.04.1837

Жена: Нечипайло Евдокия Григорьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1837г.лист № 605,зап.№ 26, ГАЗО,Ф - 246-1-37
Смерть
Неизвестно
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