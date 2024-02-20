Нечипайло (Удод) Евдокия Григорьевна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения07.08.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1817
Отец: Удод Григорий Филиппович
Мать: Удод Дарья Иоанновна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
30.04.1837
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1837г.лист № 605,зап.№ 26, ГАЗО,Ф - 246-1-37
Смерть
Неизвестно