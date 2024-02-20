Нечипайло (Удод) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечипайло (Удод) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

07.08.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1817

Отец: Удод Григорий Филиппович

Мать: Удод Дарья Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
30.04.1837

Муж: Нечипайло Карп Андреевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1837г.лист № 605,зап.№ 26, ГАЗО,Ф - 246-1-37
Смерть
Неизвестно
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