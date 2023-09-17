Селезнева (Филиппенко) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Филиппенко) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1956

Отец: Филиппенко Николай

Мать: Филиппенко Маруся

Рождение ребёнка
17.01.1975

Дочь: Костина Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Селезнев Юрий Александрович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.09.1977

Сын: Селезнев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Селезнев Юрий Александрович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.10.1991

Дочь: Селезнева Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Селезнев Юрий Александрович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Юрий Александрович

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