Селезнева (Филиппенко) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1956
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1956
Отец: Филиппенко Николай
Мать: Филиппенко Маруся
Рождение ребёнка
17.01.1975
Дочь: Костина Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Селезнев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1977
Отец ребёнка: Селезнев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1991
Дочь: Селезнева Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Селезнев Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно