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Шарыгин Евгений Константинович

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

16.11.1950

Дата смерти

29.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1950

Отец: Шарыгин Константин Николаевич

Мать: Шарыгина Виталина Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1972

Дочь: Серебрякова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Шарыгина Нина Николаевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.08.1983

Сын: Шарыгин Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Шарыгина Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыгина Нина Николаевна

Образование
Неизвестно
среднее
Смерть
29.08.2016
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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