Шарыгин Евгений Константинович
Место рождения
Дата рождения16.11.1950
Дата смерти29.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1950
Рождение ребёнка
22.06.1972
Дочь: Серебрякова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Шарыгина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
?.08.1983
Сын: Шарыгин Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Шарыгина Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарыгина Нина Николаевна
Образование
Неизвестно
среднее
Смерть
29.08.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бадалык