Парамон Романович
Место рождения
Дата рожденияДо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
21.02.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 21.02.1907 Чермы крестьянин Василий Константинович 31 Заклинье, Добручинская волость крестьянская девица Екатерина Романовна 25 по жениху Заклинье, Добручинская волость кре... Показать все
Смерть
Неизвестно