Парамон Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамон Романович

Место рождения

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
21.02.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 21.02.1907 Чермы крестьянин Василий Константинович 31 Заклинье, Добручинская волость крестьянская девица Екатерина Романовна 25 по жениху Заклинье, Добручинская волость кре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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