Исаевская Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1856
Сын: Исаевский Василий Павлович
Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Исаевский Георгий Павлович
Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.04.1866
Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1870
Сын: Исаевский Филипп Павлович
Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно