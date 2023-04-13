Исаевская Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаевская Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1856

Сын: Исаевский Василий Павлович

Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Исаевский Георгий Павлович

Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.04.1866

Сын: Исаевский Савва Павлович

Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Исаевский Филипп Павлович

Отец ребёнка: Исаевский Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаевский Павел Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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