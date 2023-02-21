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Hess Johann Georg
Hess Johann Georg
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Пол
Мужской
Отец
Hess Johann Jakob
1764 г.р.
Мать
Hess (Pfitz) Katharina
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Hess Johann Jakob
Мать:
Hess Katharina
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