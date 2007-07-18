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Трифонов Константин Вячеславович
Трифонов Константин Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Трифонов Вячеслав Сергеевич
1968 г.р.
Мать
Трифонова (Перепеча) Галина Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2007
Отец:
Трифонов Вячеслав Сергеевич
Мать:
Трифонова Галина Владимировна
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