Немирович-Данченко (Бороздна) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения?.12.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1793
Бракосочетание
Около 1814
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Немирович-Данченко Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Немирович-Данченко Николай Иванович
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя