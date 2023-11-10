Немирович-Данченко (Бороздна) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемирович-Данченко (Бороздна) Анна Петровна

Немирович-Данченко (Бороздна) Анна Петровна

Место рождения

Медведевка, Чернігівська область

Дата рождения

?.12.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1793

Отец: Бороздна Пётр Иванович

Мать: Бороздна Екатерина Григорьевна

Медведевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1814

Муж: Немирович-Данченко Николай Иванович

Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Немирович-Данченко Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Немирович-Данченко Николай Иванович

Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Киваи, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close