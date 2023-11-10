Валькевич Феодосия Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь мещанина
Бракосочетание
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Валькевич Павел Венедиктович
Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Валькевич Григорий Венедиктович
Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Валькевич Георгий Венедиктович
Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Валькевич Лев Венедиктович
Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович
Родился в селе Новое, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1851