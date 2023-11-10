Валькевич Феодосия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валькевич Феодосия Иосифовна

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Дочь мещанина
Бракосочетание
Около 1787

Муж: Валькевич Венедикт Иванович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Валькевич Павел Венедиктович

Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Валькевич Григорий Венедиктович

Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Валькевич Георгий Венедиктович

Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Валькевич Лев Венедиктович

Отец ребёнка: Валькевич Венедикт Иванович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Родился в селе Новое, Стародубский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
После 1851
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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