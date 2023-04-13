Осыка Захар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: Осыка Григорий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1851
Мать ребёнка: Осыка Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
30.09.1858
Мать ребёнка: Осыка Екатерина Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно