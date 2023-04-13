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Осыка Захар Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: Осыка Григорий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1851

Сын: Осыка Митрофан Захарович

Мать ребёнка: Осыка Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
30.09.1858

Сын: Осыка Михаил Захарович

Мать ребёнка: Осыка Екатерина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осыка Екатерина Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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