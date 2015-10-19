Веселова Евгения Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1982
Дата смерти19.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веселов Роман Альбертович
Рождение ребёнка
05.09.2008
Дочь: Веселова Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.10.2015