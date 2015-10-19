Веселова Евгения Леонидовна 11.09.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Веселова Евгения Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1982

Дата смерти

19.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1982

Отец: Матюшин Леонид Алексадрович

Мать: Шахова Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Роман Альбертович

Рождение ребёнка
17.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веселов Роман Альбертович

Рождение ребёнка
05.09.2008

Дочь: Веселова Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.10.2015

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