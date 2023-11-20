Евлентьева (Евлентьев) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлентьева (Евлентьев) Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1881 г.р.
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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Евлентьев Семен

Отец ребёнка: Евлентьев Матвей

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евлентьев Матвей

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлентьев Тимофей

Отец ребёнка: Евлентьев Матвей

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евлентьев Матвей

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евлентьев Матвей

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Тульская обл., Куркинский р-н
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