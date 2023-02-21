Киреева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Между 1917 и 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Степашина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Киреев Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Николай Михайлович

Смерть
Между 1917 и 1920
Саратовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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