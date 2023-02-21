Киреева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиМежду 1917 и 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Степашина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Киреев Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1917 и 1920
Саратовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан