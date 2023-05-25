Шидловская (Карлсон) Карен Линн
Место рожденияСША
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
США
Бракосочетание
1986
Рождение ребёнка
1990
Сын: Шидловский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шидловский Михаил Юрьевич
США
Рождение ребёнка
1991
Сын: Шидловский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Шидловский Михаил Юрьевич
США
Рождение ребёнка
1994
Сын: Шидловский Эдриан Михайлович
Отец ребёнка: Шидловский Михаил Юрьевич
США