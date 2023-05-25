Шидловская (Карлсон) Карен Линн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Карлсон) Карен Линн

Место рождения

США

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

США
Бракосочетание
1986

Муж: Шидловский Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
1990

Сын: Шидловский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шидловский Михаил Юрьевич

США
Рождение ребёнка
1991

Сын: Шидловский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Шидловский Михаил Юрьевич

США
Рождение ребёнка
1994

Сын: Шидловский Эдриан Михайлович

Отец ребёнка: Шидловский Михаил Юрьевич

США
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