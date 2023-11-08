Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Турилкина Анисия Константиновна

Отец ребёнка: Турилкин Константин Антонович

из Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Турилкин Иван Константинович

Отец ребёнка: Турилкин Константин Антонович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Турилкина Елена Константиновна

Отец ребёнка: Турилкин Константин Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турилкин Константин Антонович

Смерть
Неизвестно
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