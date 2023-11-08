Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Турилкина Анисия Константиновна
Отец ребёнка: Турилкин Константин Антонович
из Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1904
Сын: Турилкин Иван Константинович
Отец ребёнка: Турилкин Константин Антонович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Турилкина Елена Константиновна
Отец ребёнка: Турилкин Константин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно